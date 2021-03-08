В Херсоне хотят провести выборы в крымский «парламент» и создать «правительство АРК»

08.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Украинская пропаганда призывает переходить к практическим шагам по возвращению Крыма под контроль киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень.

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В публикации утверждается, что на полуострове есть «как минимум 300-350 тыс. человек, которые всегда были носителями проукраинских настроений».

«Украина не имеет права их бросать, следует постоянно напоминать, что на материке их помнят. Украине давно необходимо сформировать в Херсоне Совет министров Автономной Республики Крым в изгнании, а также Верховную Раду APK с центром в том же Херсоне. В нее можно провести выборы среди крымских татар, украинских и русских, которые вынуждены были покинуть Крым в 2014 году и позже», – пишет издание.

Также предлагается сформировать представительства «APK» при посольствах и консульствах Украины, которые постоянно поднимали бы вопрос Крыма в странах пребывания.

«В то же время на административной границе с Крымом необходимо создать мощную военную группировку с современным вооружением, с высоким уровнем боеготовности. Тогда слова Украина о деоккупации будут что-то означать, их не будут воспринимать лишь как сотрясание воздуха. К тому же эта группировка может положить конец всем надеждам российских «ястребов» захватить на материковой Украине распределительные станции Северо-Крымского канала.

Мощные украинские военные силы должны присутствовать на подходе к Крыму, даже если Украина в ближайшее время не собирается осуществлять силовую акцию по деоккупации. Лучше, чтобы военный «кулак» Украины там был …», – говорится в статье.

«От борьбы за деоккупацию на чисто вербальном уровне вроде ритуальных фраз «Крым – это Украина» пора переходить к практическим шагам», – резюмирует «УТ».

Напомним, что Автономная Республика Крым не существует с 2014 года, когда жители полуострова на референдуме абсолютным большинством голосом приняли решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. Впрочем, на Украине продолжают плодить фейковые структуры типа «прокуратуры АРК», не имеющие отношения к полуострову.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Украина стягивает бронетехнику не только к Донбассу, но и Крыму.

Также мы рассказывали, как в Киеве меджлисовцы с украинским дипломатом отбивали Крым у «ослабленной России».