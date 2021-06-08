В киевских СМИ истерика – Украина выйдет на ЧЕ с российскими песнями

08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Официальный музыкальный плей-лист украинской футбольной команды на Евро-2020 будет содержать восемь российских песен и только одну украинскую.

Об этом сообщили в информационном агентстве «5 канал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Организаторы «Евро-2020» предложили игрокам команд-участниц сформировать музыкальные плей-листы своих стран, которые будут официально представлены в ходе чемпионата.

Однако украинские футболисты, как всегда, всех удивили – из пятнадцати выбранных ими песен восемь – произведения российских исполнителей, и только одна – украинская.

«Звездой» плей-листа стал рэпер Morgenshtern, ведь футболисты сборной Украины включили в перечень аж 3 его песни: «Дуло», «Show» и «Новая волна».

Таким образом, из 15 песен, которые выбрали украинские футболисты, 8 – треки российских исполнителей. Украинская песня всего одна, но и ту послушать никто не сможет, ведь на «Spotify» она не активна», – возмутились в СМИ.

Напомним, рэпер Моргенштерн неоднократно ездил выступать на Украине, что крайне не понравилось местным националистам. В апреле Минкульт и СБУ даже внесли его в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.