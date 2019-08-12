В Москве призвали жестко принудить Зеленского к миру

12.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Киев пытается подключить к процессу урегулирования конфликта в Донбассе США, поскольку Украина не желает соблюдать Минские договорённости.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если Украина не способна обеспечить Минские соглашения, решать их, урегулировать конфликт в Донбассе, она пытается в этот формат втянуть США. Могу напомнить, что Европа в лице Германии и Франции категорически против подключения США к какому-либо формату урегулирования конфликта на Украине. Потому что если американцы войдут в этот формат – это будет окончательные похороны любых, даже гипотетических, вариантов мирного урегулирования», – отметил Коротченко.

По его мнению, Россия должна принудить Киев к миру путём введения жестких санкций, которые будут полностью оправданы.

«В этих условиях на Украину надо оказывать политическое, экономическое и финансовое давление. Методами экономической блокады надо принуждать Украину выполнять Минские соглашения.

Поэтому, я думаю, если президент Зеленский окажется недоговороспособным, не сможет избавиться от того, чтобы быть игрушкой в руках Коломойского, России надо употребить жесткий пакет экономических санкций для того, чтобы Киев на своей шкуре почувствовал, что значит противоречить воле международного сообщества, которая заключается в урегулировании конфликта в Донбассе», – призвал эксперт.