03.11.2021 09:35 (Мск), Москва, Владимир Гладков

После скандала с отказом от покупки у Франции подводных лодок Австралией, французов перестали воспринимать в серьёз .

Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявила шеф европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Макрон ехал на саммит говорить о климатических проблемах, но не мог обойти тему с подлодками , потому что он затаил обиду. Между прочим, журналистам, которые набросились на него именно с этими вопросами, когда его спросили «Вы думаете, что вам врали?», он так и сказал: «Я не думаю, я знаю». Все европейские СМИ стали писать о том, что Макрон обвинил австралийцев во лжи, а это серьёзное дипломатическое обвинение. Вследствие чего австралийцы ответили сливом в СМИ переписки Макрона, это очень сильно задело французов», – сказал она.

Кроме того, журналистка отметил, что британская пресса насмехается над Макроном.

«Во Франции не стали спорить о подлинности этой СМС и заявили, что это не очень элегантная манера общаться с ними. О французов фактически вытирают ноги все, их ни во что не ставят. Макрон, между прочим, не участвовал ни в совместной фотографии, ни в королевском приёме после первого дня климатического саммита, британская пресса смеётся над этим, говоря, что его не пригласили», – заключила Попова.

Напомним, ранее в Москве заявили, что США, чтобы продлить свою гегемонию и удержать власть, надо кого-то грабить, но поскольку Китай и РФ дали понять, что с ними такое не пройдёт, Вашингтон нацелился на Европу .

Кроме того, в Москве отметили, что разрыв Австралией в пользу США многомиллиардного контракта Францией на строительство подлодок показал может привести к выходу Парижа из НАТО .