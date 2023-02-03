ВСУ заявили об уничтожении «склада с иранскими дронами», попав «Хаймарсом» по священнику с гумантаркой

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Экс-глава администрации Керчи Владимир Подлипенцев, который добровольно отправился на передовую в качестве военврача, рассказал, в каких условиях работают медики на линии боевого соприкосновения.

Первым погибшим в группе добровольцев, в которую входил Подлипенцев, оказался православный священник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Быт военного врача на передовой, конечно, мало чем отличается от всех остальных солдат. То есть, всё зависит от того, где мы находимся, какая боевая обстановка на данный момент, – рассказал Подлипенцев в эфире «Крым 24». – Приходилось, конечно, ночевать и в палатках, и под открытым небом. Военный врач на передовой – он такой же точно воин, такая же боевая единица, как и все остальные, но только на него возложены и другие задачи. Помощь оказывать приходилось в самых разных условиях, и, как говорится, на коленях, и в автомобиле. Моя основная задача была сохранить жизнь до того, как мы доставим раннего в лечебное учреждение, где уже будет оказана квалифицированная помощь. Поэтому приходилось всё делать на ходу, в основном».

Подлипенцев сообщил, что во время обстрела погиб его сослуживец отец Евфимий.

«Первый наш погибший – священник, отец Евфимий, который вместе с нами жил на полигоне, проходил подготовку. Он точно так же, как и мы с колонной заходил на территорию военных действий, и он еще сопровождал гуманитарный груз, который предназначался для мирного населения в Херсонской области, где мы базировались. Батюшка остался вместе с гуманитарным грузом и именно туда прилетел Хаймарс. Он стал среди нас первым погибшим. Очень тяжёлое впечатление было, потому что мы все ехали воодушевлённые, что с нами едет священник, будет нас окормлять, но вот он самый первый и погиб. Неонацисты, конечно, в свою очередь тут же заявили, что они уничтожили склад с иранскими дронами. Но это полный бред, на самом деле уничтожен гуманитарный груз для населения», – подчеркнул Подлипенцев.

Напомним, экс-глава администрации Керчи вошел в состав казачьей бригады «Дон». На Николаевско-Херсонском направлении во время артобстрела Подлипенцев получил контузию.

По специальности Подлипенцев травматолог-ортопед, и после отставки с должности градоначальника вел медицинскую практику в Новороссийске.