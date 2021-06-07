«Зеленский про*рал всё» – уроженец Донбасса в эфире украинского телеканала

07.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Продолжающаяся восьмой год война в Донбассе является результатом агрессивной политики бездарного киевского руководства.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил позвонивший в студию телезритель, представившийся уроженцем Донецкой области Романом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что происходит сейчас на территории Донецкой области – это является результатом агрессивной, недальновидной политики украинской власти. К сожалению, украинские политики докатились до уровня мышей – настолько мелкие люди попадают в дипломатическую сферу и обсуждают вопросы, которые для них, как для первоклассника – высшая математика.

И на текущий момент Украина напоминает брошенку, разведёнку – вечно жалуется, всё ей не так, все ей должны. А не проще убрать в сторону политику и заняться экономикой? Представьте – товарищ Сталин жалуется, что Гитлер не поставляет ему газ. Это же полный бред», – сказал он.

Также уроженец Донецкой области прокомментировал заявления главы украинской делегации на переговорах по Донбассу Леонида Кравчука.

«Он должен договариваться, а заявляет о «раковой опухоли». Да, проблем на территории этих так называемых республик очень много, но заявления многих политических лидеров Украины о «раковых опухолях», о «неполноценных детях» и многом другом – настолько отталкивают и будут отталкивать, и уже оттолкнули множество людей, что просто ужас», – добавил уроженец Донбасса.

Кроме того, по его мнению, инициатива Киева о переносе места заседания ТКГ с Минска в одну из стран НАТО – глупа и ни к чему не приведёт.

Также он объяснил, почему предпочёл уехать в Россию, а не в одну из «мирных» украинских областей.

«По менталитету мне гораздо ближе РФ, чем эта взбесившаяся Украина с непонятно что творящими делами. С этими националистами, этими зигующими подонками, постоянно оскорбляющими ветеранов. И вы считаете, что должно было быть хоть какое-то чувство патриотизма? Зеленский пришёл на волне объединения территорий. Но он не то что спустил в унитаз – просто просрал то, что у него было», – резюмировал он.