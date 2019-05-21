Зеленский разочаровал Трампа

21.05.2019, Москва, Максим Карпенко

Низкий уровень представительства США на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского связан с тем, что президент Дональд Трамп, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, не является сторонником Майдана и держит личную обиду на команду Зеленского.

Об этом со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте США в эфире 1 канала заявил американский политолог и журналист Дмитрий Саймс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Трамп разочаровался в Зеленском после того, как его команда отказалась принимать адвоката американского президента, экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который хотел поговорить с новым главой украинского государства о вмешательстве Украины в выборы в США.

«Мне сказали, первым делом – это расписание, потом сказали, что в 2014 году ситуация была очень драматическая, это была новая украинская демократия, был военный вызов со стороны России. Особенно важно было поддержать, на том этапе в основном символически, потому что администрация Обамы говорила, но не так много делала.

Но есть еще третья причина, мне сказали, что Обаме действительно хотелось продемонстрировать, что он на стороне Майдана. А президенту Трампу, мне объяснили, менее важно послать сигнал, что у него сердце обливается кровью по поводу Украины. Это не только потому, что он даже во время избирательной кампании говорил, что Украина, в основном европейская проблема, но и что он был разочарован.

Вот это тот термин, который употребили в разговоре со мной, что он разочарован, что не было возможности у Зеленского встретиться с личным адвокатом президента Трампа Руди Джулиани, который хотел поговорить о роли Украины в украинском вмешательстве в американские выборы против Трампа», – заявил Саймс.

Ранее бывший чиновник Пентагона и директор аналитического Центра Байдена Майкл Карпентер заявил, что Вашингтон совершил ошибку, отправив недостаточно важного своего представителя на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

«ПолитНавигатор» также сообщал, что доверенный человек Трампа, адвокат Рудольф Джулиани отменил свой визит на Украину. В сообщении телекомпании Fox News, посвящённом отмене визита, Джулиани объяснил, что его миссия прервана из-за того, что «избранный президент Украины может быть окружён врагами президента США и даже врагами Америки».