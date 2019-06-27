Зеленского поманят морковкой Нобелевской премии мира

27.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад стоит на пороге снятия санкций с России, для чего РФ необходимо какое-то символическое улучшение ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, при этом, отменены будут лишь санкции, наложенные в связи с событиями на Донбассе, так называемый «крымский пакет» останется.

«Фактически сейчас идет подготовка или обсуждение отмены санкций, кроме крымских. Для этого необходимо буквально какое-то символическое улучшение ситуации по Донбассу. Главными достаточно неожиданно стали французы, потому что Меркель все-таки уходит, а у Макрона появился шанс на Нобелевскую премию мира в связи с Донбассом. Зеленского тоже будут манить морковкой Нобелевской премии мира, если он проявит большую уступчивость в переговорном процессе», – заявил Джангиров.

Ранее Совет Европейского союза продлил санкции против России из-за присоединения Крыма до 23 июня 2020 года.

«ПолитНавигатор» также писал, что антироссийские санкции Запада больше всего ударили по крымчанам, а в отношении же остальной России западные ограничения практически никак не сказались.