19.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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Аваков в бешенстве: Украинский суд разрешил отстрел полицейских

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под ареста на поруки депутатов Верховной Рады боевика АТО, который во время недавних столкновений у здания суда, рассматривавшего дело мэра Одессы Геннадия Труханова, дважды выстрелил в полицейского, пытавшегося задержать радикала.

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«Суд, по сути, одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением. Это безобразное решение», — заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«С утра обратился к Премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов. В соответствии с ст.160 Закона Украины о судоустройстве и статусе судей, соответствующая охрана судов должна вестись созданной специальной службой судебной охраны. Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. Выделенные государственным бюджетом средства непонятно как расходуются.

В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!» — возмущается министр.

«Полицейский получил ранение в ногу и будет восстанавливать своё здоровье несколько месяцев. Интересно, какое бы решение приняла та же судья, если бы выстрел в ногу был сделан не в полицейского, а в ногу другого судьи этим же гражданином? Тоже отпустила бы на поруки или мера пресечения была бы другой, более оправданной в данном случае?

А вообще, решение судьи Светлицкой об отпуске на поруки человека, стрелявшего в полицейского, открывает прекрасные возможности для стрельбы как в полицейских, так и в судей, и в других граждан. Ведь Вам за это ничего не будет, если конечно у Вас есть знакомый народный депутат, который возьмёт Вас на поруки», — возмущается депутат Верховной Рады Антон Геращенко.