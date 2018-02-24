|5 316 просмотров
Авария грузовика с ВСУшниками: Многочисленные жертвы
В зоне проведения так называемой АТО водитель украинского грузовика, перевозившего военных, на обледеневшей дороге не справился с управлением и вылетел в кювет.
Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте
«В 54-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, ещё семь получили травмы различной степени тяжести.
В бригаде уже работает комиссия Министерства обороны Украины в связи многочисленными нарушениями в управлении соединением командиром 54-й бригады Майстренко», − заявил Андрей Марочко.
Метки: Андрей Марочко
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.