24.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов
  5 316 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Авария грузовика с ВСУшниками: Многочисленные жертвы


В зоне проведения так называемой АТО водитель украинского грузовика, перевозившего военных, на обледеневшей дороге не справился с управлением и вылетел в кювет.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«В 54-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, ещё семь получили травмы различной степени тяжести.

В бригаде уже работает комиссия Министерства обороны Украины в связи многочисленными нарушениями в управлении соединением командиром 54-й бригады Майстренко», − заявил Андрей Марочко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть