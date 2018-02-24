24.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

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Авария грузовика с ВСУшниками: Многочисленные жертвы

В зоне проведения так называемой АТО водитель украинского грузовика, перевозившего военных, на обледеневшей дороге не справился с управлением и вылетел в кювет.

Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 54-й бригаде ВСУ водитель грузового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, и совершил опрокидывание транспортного средства в кювет. В результате ДТП один военнослужащий ВСУ погиб, ещё семь получили травмы различной степени тяжести.

В бригаде уже работает комиссия Министерства обороны Украины в связи многочисленными нарушениями в управлении соединением командиром 54-й бригады Майстренко», − заявил Андрей Марочко.