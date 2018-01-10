10.01.2018, Одесса, Игорь Плисюк

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Бандеровцы атакуют православные храмы в Одессе

Молодой человек, горько мне отвечать на вопрос о том, как в нашем традиционно веротерпимом городе воспринимают атаки на храмы Украинской Православной церкви. Увы, грязные руки фашиствующих вандалов дошли и до Одессы. Судите сами.

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Только за последние сутки произошло несколько нападений, особенно болезненных для верующих, да и всех порядочных одесситов, в рождественские дни. Вчера, буквально средь бела дня, организованные группы молодых людей расклеивали на наших храмах баннеры с изображением дорожного знака, означающего «аварийно-опасный участок» и надписью, указывающей расстояние до Москвы. Они клеили на двери церквей листовки с оскорбительными и провокационными текстами, направленными против РПЦ. Весьма характерно, что в ответ на возмущение священников и прихожан, проплаченные борцы с «московскими попами» требовали дать им возможность заснять на видео плоды своих бесчинств «для отчета» заказчикам. А получив отпор – предлагали деньги , а после отказов пытались грубо провоцировать священников и паству.

Налицо – явная кампания разнузданной травли верующих канонической Украинской православной церкви. Причем, национал-радикалы вовсе не скрывают своей «сверхзадачи»: идет планомерная атака на все русское в огромной стране. И верность вере отцов и дедов объявляются вне закона. И закон безмолвствует! Ведь все озвученные пресс-службой нашего владыки Агафангела протесты и обращения в органы охраны правопорядка остаются без реального ответа. А между тем – только за прошедший 2017 год было ограблено и осквернено 17 церквей Одесской области. И ни одно из этих преступлений не было раскрыто.

Вот и в ночь с 9 на 10 января в городе-спутнике Одессы Ильичевске (переименованном при нынешнем режиме в Черноморск), был разгромлен храм Покрова Пресвятой Богоматери. Злоумышленники проникли в него, взломав черный ход. В поисках поживы они разломали ящики для пожертвований. А не найдя там денег — устроили погром, проникнув в алтарь и разбив его врата… Чего больше было в этом акте вандализма – алчности или желания осквернить православную святыню – сказать сложно. Но, учитывая синхронность разнообразных, но слаженных действий бандеровских вандалов, похоже, что ограбление было только поводом для глумления и попыток запугать и священников, и верующих.

К превеликому сожалению, украинское государство явно и неприкрыто потакает тем, кто целенаправленно ведет русофобскую политику во всех сферах нашей жизни – от образования – до веры. Лицемерно призывая к «единению» всех граждан страны, они плодят рознь, не желая понимать: погромщики и их тайные и явные покровители могут, в итоге, нарваться на адекватный отпор. Ведь сказано: кто сеет ветер, тот пожнет бурю.