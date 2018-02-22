22.02.2018, Москва, Елена Острякова
  614 просмотров
Крым, Общество, Россия, Русская Весна

Белик: Русскую весну сделал весь российский народ


Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитирий Белик поздравил сегодня россиян с годовщиной начала Русской весны.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте

«Четыре года назад 23 февраля в Севастополе прошел Митинг народной воли, который дал начало Русской весне – уникальному событию, изменившему мир. Этому предшествовал государственный переворот на Украине. В то время я выполнял обязанности главы севастопольской администрации и очень многое видел своими глазами», — сказал Белик журналистам в Москве.

Он поблагодарил Россию за поддержку крымчан и севастопольцев.

«От имени крымчан и севастопольцев я хочу сказать огромное спасибо Российской Федерации, президенту, всем политическим партиям в Государственной думе. Всем, кто приезжал четыре года назад в Севастополь. Спасибо всей России, которая нас поддержала. В этот непростой период нам очень нужна была ваша поддержка. Русскую весну сделали крымчане, севастопольцы и весь российский народ», — сказал Белик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть