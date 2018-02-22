22.02.2018, Москва, Елена Острякова

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Белик: Русскую весну сделал весь российский народ

Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитирий Белик поздравил сегодня россиян с годовщиной начала Русской весны.

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«Четыре года назад 23 февраля в Севастополе прошел Митинг народной воли, который дал начало Русской весне – уникальному событию, изменившему мир. Этому предшествовал государственный переворот на Украине. В то время я выполнял обязанности главы севастопольской администрации и очень многое видел своими глазами», — сказал Белик журналистам в Москве.

Он поблагодарил Россию за поддержку крымчан и севастопольцев.

«От имени крымчан и севастопольцев я хочу сказать огромное спасибо Российской Федерации, президенту, всем политическим партиям в Государственной думе. Всем, кто приезжал четыре года назад в Севастополь. Спасибо всей России, которая нас поддержала. В этот непростой период нам очень нужна была ваша поддержка. Русскую весну сделали крымчане, севастопольцы и весь российский народ», — сказал Белик.