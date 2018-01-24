24.01.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Боец армии ДНР рассказал, кто на самом деле поставлял танки ополчению зимой 2015 года

Во время боёв под Дебальцево зимой 2015 года при «героическом» отступлении ВСУшники в панике просто бросали свою технику, которую ВС ДНР потом забрали себе.

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Об этом рассказал военнослужащий ВС ДНР «Тихий», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Точно не помню позывной военного, –признаётся «Тихий», –то ли это был командир или роты, или взвода разведчиков, они там рядом стояли. Что они (ВС ДНР, – прим. автора) делали: они шли к броне, к технике из разбитых колонн и «вытягивали» её. Вот, на моих глазах за один день они «вытянули» танк Т-72. Он не был поломан, в нём просто закончилась солярка. Затем «вытащили» две БМП, «мотолыгу» (МТ-ЛБ на базе танка) и бронетранспортёр. Но, в принципе, для меня это – «мотолыга», потому что я первый раз видел подобный – высокий, наподобие десантного. Во всяком случае в советское время я с ним не сталкивался», – признался военнослужащий.

«Тихий» рассказал, что техники было очень много:

«Причём многие просто по грязи шли на подъём, по грунтовке, своим ходом. Да там в основном вся техника шла своим ходом. Из этого становится вполне понятным, что они (ВСУ, – прим. автора) там (под Дебальцево, – прим. автора) всё побросали. И наши, и ребята, которые приходили к нам, приносили брошенное. Отступающие бросали всё, что успевали. И водка была, и всё, что угодно».

«В основном, техника была целая, только вот у некоторых машин не было горючего. Они даже не были побитые. Это была и гражданская техника, которую укропы отжали у населения, и военная техника», – поделился «Тихий».