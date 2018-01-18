18.01.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Боевик АТО: Куда смотрит СБУ? Закрыть рты всем несогласным!

Украинские спецслужбы работают крайне плохо, допуская свободу высказываний для тех, кто не разделяет взгляды нынешнего националистического режима.

Такое заявление во время работы пресс-конференции на тему: «Волонтёры и воины «АТО» выступают за защиту и поддержку патриотов» сделал ветеран «АТО» Сергей Бригадир.

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«Тому количеству сепаратистов, которые сейчас есть на Украине, со стороны спецслужб не оказывается должного внимания. Силовые органы, в первую очередь, должны заняться антиукраинскими силами. Это, в первую очередь, реванш Партии регионов. Сепаратисты, как мы видим, уже не прячутся, а спокойно озвучивают свои антиукраинские позиции не просто у себя на страничках в «Facebook», но и в СМИ. Мы видим, как на улицах наших городов спокойно действует российская агентура, которая, не скрываясь, также озвучивает свою позицию», — сказал он.

«Мы видим, что правоохранительные органы очень избирательно реагируют на вызовы, направленные против Украины»,- подытожил боевик.