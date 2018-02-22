22.02.2018, Киев, Игорь Петров

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Большинство украинцев считают ситуацию в стране напряженной

Подавляющее большинство жителей Украины – более 90% – считают политическую ситуацию в стране критической или напряженной.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В целом украинцы оценивают ситуацию в Украине как напряженную или как критическую», — отметил руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. В частности, треть респондентов (33%) считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной, почти две трети (60%) – напряженной. Лишь 3% считают ее спокойной. Во всех регионах страны высока доля тех, кто оценивает ситуацию как критическую или напряженную. «разница (между регионами) есть, но она не слишком критична», — добавил социолог.

44% опрошенных считают, что снижению напряженности в обществе больше всего поможет начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны. 37% говорят, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей, 35% считают, что это должен быть реальный прогресс на Донбассе, например, прекращение военных действий, освобождение пленных и т.д. 20% считают, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.

«Преобладают конструктивные предложения. Такие радикальные, как отставка Кабмина, перевыборы президента и Верховной Рады поддерживаются значительно меньшим числом людей», — сказал Алексей Антипович. Жители Донбасса считают решение конфликта на Донбассе более значимым для снятия напряженности, отметил он.

Опрос был проведен с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 0,6%.