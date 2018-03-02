02.03.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Бывший ВСУшник признался на украинском ТВ в подготовке теракта в ДНР на 9 мая

Бывший пленный солдат ВСУ, освобождённый в ходе последнего обмена пленных, признался в подготовке теракта в Донецке на 9 мая.

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Об этом украинский военнослужащий рассказал телеканалу «UATV» передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что на счету пленного ВСУшника два удачных выхода из тыла. На третьем работники спецслужб ДНР его вычислили.

«Секунда страха, а потом – что делать? Я понимаю, что идут за мной, и когда в меня ткнули пальцем, а второй прикладом ударил в лицо, я думал – всё, расстреляют. А я должен был сделать им такой «хороший подарок» к 9 мая – нужно было… Их «глава» должен был приехать – Захарченко. Должны были с ним «встретиться». Мне нужно было на площади установить маяки», – рассказал Иван Тыренко.

Данный факт прокомментировал донецкий журналист Сергей Макаренко у себя в телеграмм-канале:

«Пан Азаров сказал бы – это Бимба! Эпический факап по нашему скромному мнению – бывший пленный солдат ВСУ признался в подготовке теракта в Донецке на 9 мая. Он должен был установить маячки на площади Ленина и навести на них артиллерию. Этот материал опубликован в украинских СМИ (не удаляйте только, мы всё равно сохранили).

Взгляните на фото, это я снимал Бессмертный полк на Артёма (центральная улица Донецка, — прим. автора). Пятая часть толпы. Как раз сюда и должна была ударить украинская артиллерия. Как вам? Лупануть артой по гражданским пенсионерам, женщинам, детям, празднующим День Победы. Гуманно по отношению к «своему народу» коим нас обзывает пан Порошенко, не правда ли?».