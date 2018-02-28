28.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина

Чтобы не подставлять украинских артистов, русские богачи заказывают их на корпоративы в Европе


С отказом от российского рынка украинские звезды шоу-бизнеса многое потеряли.

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Об этом в эфире телеканала 112 заявил шоумэн Андрей Данилко, более известный по образу Верки Сердючки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, лично у него количество корпоративов сократилось, условно, с тысячи до двадцати. При этом, богатые россияне продожают заказывать украинских звезд на свои праздники, но отмечают их не в РФ, а зарубежом.

«У меня была, допустим, тысяча корпоративов. Я условно говорю… Если была тысяча, то сейчас двадцать. Не в год, я в общем говорю. На порядок изменилось. Но при этом, это все очень дорого стоит, и если приезжает коллектив в 26 человек, то это плюс накладные расходы. В основном, люди, которые не хотят нас подставлять, они не гуляют в Москве, а в Швейцарии, к примеру, в Париже. Даже там дешевле бывает провести мероприятие, чем в Москве. Конечно, это очень обеспеченные люди и я вам скажу — очень воспитанные. Никогда я не видел быдлодства, типа: «Ты, иди сюда», — заявил Данилко.

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