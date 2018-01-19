19.01.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Деоккупационный закон» позволит Порошенко править сколько угодно

Закон «о реинтеграции Донбасса», принятый вчера Верховной Радой, позволяет власти ввести чрезвычайное положение хоть по всей Украине, отменить выборы и править сколько угодно. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, скандальный закон нисколько не приближает разрешение конфликта на Донбассе, а принят специально под выборы.

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«Этот закон направлен на внутреннего потребителя, под выборы. Он проводит мобилизацию националистического электората, мобилизацию тех, кто хочет войны и, более того, он дает возможность вообще выборы не проводить. Потому что любое обострение — тогда можно зону АТО расширить хоть до Днепра, хоть на всю Украину при желании.

И тогда выборы будут сорваны, соответственно, нынешняя власть сможет править как угодно долго, пока идет конфликт.

Поэтому этот закон ни на шаг не приближает Украину к завершению конфликта, наоборот, он является провокационным, он провоцирует ту сторону на продолжение конфликта и исключает какую-либо инвестиционную деятельность в Украине», — заявил Степанюк.