20.02.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Депутат ДНР: Донбасс и Крым говорят майданщикам «спасибо»

Появление республик Донбасса и воссоединение Крыма с Россией – результат топорной деятельности оголтелых украинских националистов, пришедших к власти в Киеве в результате кровавых провокаций против рядовых участников Евромайдана.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат парламента ДНР Мирослав Руденко, комментируя запущенные практически одновременно в Киеве информационные кампании по «дням скорби» о погибших на Евромайдане и «четвертой годовщине борьбы с оккупацией Крыма».

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«В последнее время всплыло очень много подробностей расстрела на майдане «небесной сотни». В частности, это признание грузинских снайперов, участвовавших непосредственно в самом расстреле, которые прямо говорят, что в организации расстрела участвовали Пашинский, Парасюк и другие.

На самом деле, эти акции нужно проводить не в городах Украины. Их нужно проводить под административными зданиями, которые сейчас находятся под контролем тех людей, которые в результате этого расстрела, в результате этого «Майдана» пришли к власти. Необходимо предъявлять требования ко всей верхушке киевской хунты, которая и инициировала данное кровавое развитие событий.

У украинцев очень развит культ некрофилии, который берёт своё начало с плясок по голодомору, включая в себя различные торжества по случаям поражения коллаборационистов, которые постоянно пытались убежать под крыло Запада. Однако нельзя забывать, что все коллаборационисты, начиная с Мазепы, Петлюры и заканчивая Бандерой и Шухевичем, за своё предательство получали по заслугам.

Украинским националистам можно сказать: «Спасибо» за то развитие событий, как на Украине в целом, так и в 2014 году в Крыму за его воссоединение с Россией. Также их можно поблагодарить за появление народных республик в Донбассе. Эти люди своей политикой, своим оголтелым национализмом и привели к восстаниям и возмущениям жителей тогдашнего юго-востока Украины. В Донбассе поднялись люди, которые не хотели видеть над собой такую диктаторскую политику, не хотели, чтобы кто-то указывал им, на каком языке говорить. Также Донбасс не хотел, чтобы ему навязывали «лже-героев» из ОУН-УПА.

На самом деле, нынешняя Украина глубоко больна. Её общество, её политикум находятся в глубоком кризисе. Чем больше у руля Украины будут стоять националисты, поддерживаемые штыками Авакова, тем сильнее будет углубляться кризис в стране.

Все те акции, которые сейчас готовят украинцы в городах Украины и странах Европы, насквозь фальшивые и лживые, потому что виновники расстрела до сих пор не найдены и не наказаны. Причина этому только одна, и кроется она в том, что виновники этой трагедии как раз сейчас правят Украиной», — сказал Руденко.