02.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Депутатам Рады кажется, что украинцы недоедают мяса

Украинцы потребляют на 30% меньше мяса, чем это рекомендовано нормами питания.

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Об этом говорится в объясняемое записке к законопроекту №7420-1 по снижению ставки НДС на некоторые продукты питания, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на сайт ВР Украины.

«Уровень потребления продуктов животноводства на одного потребителя в Украине значительно уступает аналогичному потреблению в ведущих странах мира и является меньше по сравнению с рекомендованными физиологическими нормами. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов — на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованных Украинский НИИ питания», — говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта добавили, что такая ситуация связана с падением платежеспособного спроса из-за резкого подорожания продукции.

«Сегодня можно наблюдать накопления диспропорции роста цен на животноводческую продукцию и рост затрат на ее производство, что в итоге приведет к ее удорожанию темпами, которые будут опережать инфляцию, что в свою очередь, еще больше ударит по украинскому потребителю», — пояснили депутаты.