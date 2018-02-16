16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Закарпатье, Украина

Экс-глава МИД Украины: Протесты венгров будем игнорировать


Украина — это «великая страна с великим народом», поэтому она не должна прислушиваться к требованиям венгерских властей и продолжать жесткую политику украинизации системы образования.

Об этом в эфире UkrLife заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно себя просто уважать, мы — великая страна, великий народ. У нас есть все то, что позитивно отличает от других, ну почему мы должны унижаться перед теми, кто хочет сделать себе какой-то политический капитал… Не может национальное меньшинство диктовать государству, что ему делать», — заявил Огрызко.

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