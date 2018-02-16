16.02.2018, Киев, Максим Карпенко
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Экс-глава МИД Украины: Протесты венгров будем игнорировать
Украина — это «великая страна с великим народом», поэтому она не должна прислушиваться к требованиям венгерских властей и продолжать жесткую политику украинизации системы образования.
Об этом в эфире UkrLife заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нужно себя просто уважать, мы — великая страна, великий народ. У нас есть все то, что позитивно отличает от других, ну почему мы должны унижаться перед теми, кто хочет сделать себе какой-то политический капитал… Не может национальное меньшинство диктовать государству, что ему делать», — заявил Огрызко.
Метки: Владимир Огрызко, Украинизация
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15:39 16 февраляЖириновский: Никаких миротворцев, Украина накануне очередного переворота!
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15:16 16 февраляМиссия ОБСЕ заметила, что ВСУ самовольно заняли поселок на Луганщине
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14:30 16 февраляОставшихся на свободе сторонников Саакашвили призвали выйти на новый марш против Порошенко
14:20 16 февраляЖириновский предложил взяться за историю во всемирном масштабе
13:56 16 февраляРоссия лишила Украину макулатуры
13:40 16 февраляВСУ обстреляли шахту в Горловке на Донбассе
13:31 16 февраляВ России думают, как обеспечить медицинской помощью Приднестровье
13:20 16 февраляУ Порошенко заявили, что «реформаторам» западло идти на досрочные выборы
12:57 16 февраляГройсман придумал украинским спасателям новую форму
12:47 16 февраляРоссия борется с Грузией за право лечить абхазов
12:28 16 февраляПоловина закарпатских студентов отказалась ехать в Мариуполь – «там война и ездят БТРы»
12:11 16 февраляДуда задним числом пошел на уступки Украине по «антибандеровскому» закону
11:56 16 февраляХарьковские националисты поплакали и снова собирают деньги на восстановление памятника УПА
11:40 16 февраляКиевской власти напомнили, что ее избрал народ Украины, а не МВФ
11:28 16 февраляШахтёры Донбасса идут за зарплатой в Киев
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
21:23 16 февраляЛавров на встрече с Климкиным заменил свою коронную фразу улыбкой
20:57 16 февраляРоссийская делегация в Мюнхене «обломала» Порошенко и его НАТОвского советника
20:51 16 февраляЮлию Тимошенко застукали с российским послом
20:45 16 февраляУпоротый Климкин сорвал переговоры Нормандской четверки
19:41 16 февраляОгрызко угрожает ракетами, которые могут долететь до Москвы
18:51 16 февраляУкраинской «морской державе» — конец
15:39 16 февраляЖириновский: Никаких миротворцев, Украина накануне очередного переворота!
14:42 16 февраляУкраине предложили стать собакой на сене
14:20 16 февраляЖириновский предложил взяться за историю во всемирном масштабе
13:56 16 февраляРоссия лишила Украину макулатуры
13:31 16 февраляВ России думают, как обеспечить медицинской помощью Приднестровье
12:47 16 февраляРоссия борется с Грузией за право лечить абхазов
11:23 16 февраляНа Украине жалуются, что русские вчистую переиграли американскую разведку
11:22 16 февраляУкраинскому диверсанту в Крыму дали шесть с половиной лет
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18:52 15 февраляТурчинов признался, что «Стена» Яценюка не защитит от России
18:35 15 февраляМИД РФ возложил ответственность за ситуацию в Донбассе на Украину
17:47 15 февраляТурчинов заявил, что в сдаче Крыма виноват «предатель Янукович»
16:47 15 февраляРоссия попросила ОБСЕ о защите от украинских националистов
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15:35 15 февраляСовбез Украины раскрыл сведения о десантной операции против Крыма
15:21 15 февраляЧлен украинского Совбеза: Путин сделал нам предложение как последним лохам
12:46 15 февраляУкраинский генерал в потере Крыма винит… Сочинскую олимпиаду
11:41 15 февраляВ ЕС предложили Киеву и Москве самим решить вопрос Крыма
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1:23 15 февраляАнгличане запустили фальшивку о «подвиге» против Черноморского флота
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16:20 14 февраляРоссийский перебежчик на суде в Киеве подтвердил, что Украина сама отказалась бороться за Крым
14:26 14 февраляВертолет Путина совершил жесткую посадку — показания предателя, бежавшего на Украину
13:03 14 февраляПорошенко пообещал Путину помочь
12:32 14 февраляНа Украине выдвинули унизительное условие российским артистам
10:58 14 февраляВ Ломоносовском районе Москвы наступила Украина
10:40 14 февраляПорошенко решился на звонок Путину
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21:06 13 февраляRoshen проиграл «Красному октябрю» в Евросуде дело о карамельках
20:43 13 февраляНа Украине запретили «ожидание неизбежного»
16:07 13 февраля«Зажравшейся российской олигархии» предложили прекратить торговлю с Украиной
12:23 13 февраляВ ЕС обнаружили врага страшней, чем Россия
11:29 13 февраляСоратники лидера «Русского блока» вышли на одиночные пикеты
10:44 13 февраляЕС торпедировал антироссийские санкции США
9:37 13 февраляСпасаясь от эпидемий, украинцы бегут в РФ, чтобы успеть сделать прививку
0:11 13 февраляО бедных украинских диверсантах замолвите слово
19:41 12 февраляУ Порошенко есть хитрый план, рассчитанный на год
16:38 12 февраляЭксперт назвал сценарии для Донбасса
16:20 12 февраляВопрос о миротворцах на Донбассе решится до осени, либо не решится вообще
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