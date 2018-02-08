08.02.2018, Киев, Елена Острякова

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Экс-соратник Луценко опроверг Наливайченко: на Майдане российского спецназа не было

Российского спецназа не было на Евромайдане.

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Об этом в соцсети написал экс-глава украинского бюро Интерпола и бывший нардеп от ющенковского блока НУНС Кирилл Куликов, комментируя резонансные заявления бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко в суде по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я был на Майдане с первого дня, часто круглосуточно. Меня видели тысячи, а я вот ни одного спецназначенца войск РФ не разглядел, хотя разбираюсь в этом, в силу образования и опыта, неплохо. А вот Валентина Александровича Наливайченко видел на Майдане не часто, в основном, во времена парада пустословия, т.н. «вече» по воскресеньям. Может, оттуда было виднее, и свидетель по делу Януковича смог разглядеть российские знаки отличия?!». – написал Куликов.

Как сообщал «Политнавигатор», Наливайченко заявил суду под присягой, что на Украину во время и после Евромайдана якобы приезжали сотрудники ФСБ РФ с оружием, что они стояли за расстрелом митингующих и готовили вертолетный десант в Киев.