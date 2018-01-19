19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Гройсман кормит обещаниями: доходы украинцев будут расти быстрее цен

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что в этом году рост доходов граждан будет опережать рост цен.

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Об этом он сказал в интервью киевскому изданию Новое Время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам главы правительства, Кабмин прогнозирует рост показателя средней заработной платы до 10 тыс. гривен на протяжении этого года.

«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. гривен. Сейчас уже более 8 тыс. гривен. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. гривен», — сказал Гройсман.