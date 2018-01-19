19.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Гройсман кормит обещаниями: доходы украинцев будут расти быстрее цен
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что в этом году рост доходов граждан будет опережать рост цен.
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Об этом он сказал в интервью киевскому изданию Новое Время, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По словам главы правительства, Кабмин прогнозирует рост показателя средней заработной платы до 10 тыс. гривен на протяжении этого года.
«Мы вышли на среднюю зарплату по стране (по итогам 2017 года) в 7,4 тыс. гривен. Сейчас уже более 8 тыс. гривен. Считаем, что в этом году она будет 10 тыс. гривен», — сказал Гройсман.
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18:45 19 январяИщенко: за грузинской «Лолитой» для Порошенко стоят люди Коломойского
18:30 19 январяУкраинский министр заявил, что в стране нет дефицита угля
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17:59 19 января«Голливудская» перестрелка в Одессе: преступник убит на месте, полицейский ранен
17:34 19 январяБывший офицер ВСУ: мы устраивали спектакли для ОБСЕ
17:16 19 январяАгент МГБ ЛНР, служивший под прикрытием в ВСУ, рассказал, как украинцы продавали технику иностранцам
17:09 19 январяГеращенко жалуется, что Россия принуждает Киев к прямому диалогу с ЛДНР
16:55 19 январяУкраинский военный разведчик сдался сотрудникам МГБ ЛНР
16:36 19 январяНа Украине теперь будут новые автомобильные аптечки- без лекарств
16:21 19 январяПозывной «Тайга» — как пенсионер из Полтавы уничтожал украинскую авиацию
16:14 19 январяУкраинский дипломат: Чехия увеличит квоты для трудоустройства украинцев
16:06 19 январяАмериканцы начали без остановки кошмарить Порошенко
16:04 19 январяПолиция полностью закрыла для транспорта трассу Киев-Одесса
15:52 19 январяВ зоне «АТО» на Луганщине — вспышка кори и пневмонии
15:44 19 январяБригада ВСУ покинет зону «АТО» из-за низкого морально-психологического состояния
15:09 19 январяПарадоксы «энергонезависимости»: Вслед за антрацитом Украина будет импортировать из РФ и газовый уголь
14:50 19 январяВ Киеве готовы расстрелять новую «Молодую гвардию»
14:37 19 январяВСУ обстреляли ремонтную бригаду, которая восстанавливала кабель Vodafone
14:31 19 январяПленных жителей Донбасса Украина сажала в «пресс-хаты»
14:24 19 январяНовый скандал: Порошенко продал ВСУ бракованные автомобили
14:20 19 январяПереговорщикам по Донбассу предложили площадку в Антарктиде
14:12 19 январяСША хотят поставить на Донбассе внешнюю администрацию — Венедиктов
13:52 19 январяПчелы против меда — У Ляшко хотят кастрировать извращенцев
13:37 19 января«Готовимся к худшему»: «Нафтогаз Украины» капитулировал перед «Северным потоком-2»
13:15 19 январяСША хотят видеть в Донбассе российских военных
12:55 19 январяДля украинских имбецилов и клептоманов нужно внешнее управление — Червоненко
12:32 19 январяПорошенко серьезно подставил Волкера перед переговорами с Сурковым
12:14 19 январяНа Украине объявили подготовку к неожиданному возвращению Крыма уже в этом году
11:56 19 январяВ Раде истерика из-за роста товарооборота с «оккупантом»
11:45 19 январяСтали известны подробности гибели сотрудника ОБСЕ в Краматорске
11:33 19 январяНа Украине разбушевалась эпидемия хвори, которая не лечится — Супрун
11:26 19 январяГривна покатилась в пропасть
11:15 19 январяАфриканские кровососы атаковали Украину
11:06 19 январяНацисты и подручные Луценко достали харьковских судей
10:50 19 январяНа украинском ТВ призвали навсегда забыть о Крыме и подумать об уступках Донбассу
10:29 19 январяМеждународный фонд Блейзера сообщил плохие новости для гривны
10:06 19 январяСенсация от Гордона: Украинцы заплачут, когда узнают, кто на самом деле стоял за Майданом
9:52 19 январяВ Киеве признали, что украинская экономика не растет, а лишь копошится на дне
9:41 19 январяМировая конъюнктура ухудшает ситуацию на Украине
22:34 19 январяЭкстренное совещание по Донбассу у Путина: Возможны самые негативные перспективы
22:13 19 январяУкраина сделала первый шаг к официальному объявлению войны России
18:18 19 январяГрудинин о Донбассе: Русские должны жить с русскими
14:50 19 январяВ Киеве готовы расстрелять новую «Молодую гвардию»
13:37 19 января«Готовимся к худшему»: «Нафтогаз Украины» капитулировал перед «Северным потоком-2»
13:15 19 январяСША хотят видеть в Донбассе российских военных
11:56 19 январяВ Раде истерика из-за роста товарооборота с «оккупантом»
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22:52 18 январяКазарин хвалится: В вузах Крыма полно украинской агентуры
22:03 18 январяИзображение новых российских рублей с Киевом «взорвало» соцсети
21:51 18 январяРоссия может арестовать имущество Украины в счет долга перед «Газпромом»
21:00 18 январяЯценюк призвал «додавить Россию» и ввести на Донбасс миротворцев ООН
20:54 18 январяМИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону
16:38 18 январяУкраинская война может перекинуться на территорию России
16:02 18 январяГубарев: после принятия Киевом закона «О реинтеграции Донбасса» Россия имеет полное право признать ЛДНР
15:32 18 январяВ Думе увидели отказ Украины от Донбасса
12:20 18 январяСтроители Крымского моста продолжают огорчать киевскую пропаганду
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20:58 15 января«Украина захвачена физическими потомками воинов дивизии СС Галичина»
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