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12.01.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, СМИ, Украина, Финансы

Гройсман рассказал грузинам, что внешний долг Украины равен 88% от ВВП


Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что внешний долг Украины составляет 83% внутреннего валового продукта (ВВП) страны, переает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом он рассказал в интервью грузинскому Forbes. 

Гройсман также отметил, что в 2014 году, когда Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины, на счету правительства в Госказначействе оставалось всего $10 тыс., или 108 тыс. грн.

“За этим последовала аннексия Крыма и вторжение на восток Украины. Все это вместе взятое было серьезным вызовом для нас”, — добавил он.

Отметим, что Гройсман считает реальным рост внутреннего валового продукта (ВВП) на 5-7% с 2019 года.

Кроме того, в проекте государственного бюджета на 2018 год Кабинет Министров предусмотрел прогноз роста ВВП в 2018 году на 3% при инфляции 7% (декабрь к декабрю).

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