09.02.2018, Луганск, Николай Кузнецов

1 677 просмотров

Группа украинских диверсантов выдвинулась для заброски на территорию ЛДНР

В районе подконтрольного Киеву города Краматорск украинское командование формирует группу диверсантов для проведения подрывной деятельности на территории ЛДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом на официальном youtube-канале МВД ЛНР рассказал и.о. начальника ЦВО МВД ЛНР Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«На «горячую линию» МВД ЛНР поступило сообщение гражданина Н., жителя города Артёмовск. Мужчина сообщил, что во время поездки в Краматорск на перекрёстке его автомобиль был повреждён грузовиком марки «КрАз-5223» с военным регистрационным номерным знаком «5655 Н5». На претензии гражданина Н. водитель КрАза, мужчина в украинской военной форме не отреагировал, и грузовик скрылся в направлении Краматорского аэропорта»,− сообщил и.о. начальника ЦВО МВД ЛНР.

Он также рассказал, что совершивший аварию украинский военный автомобиль используется ВСУ для переброски диверсантов на территорию ЛДНР.

«По указанному факту МВД ЛНР проводится проверка. По предварительным результатам установлено, что на территории базового лагеря оккупационных украинских сил «Сармат», дислоцированного в районе краматорского аэродрома, размещены военнослужащие 3-го отдельного полка специального назначения сил специальных операций МО Украины.

Как стало известно, разведывательной группе в составе 9 военнослужащих 3-го отдельного полка спецназначения поставлена задача выдвинуться в направлении города Красноармейск для выполнения террористических действий и провокаций против народных республик Донбасса. Для их транспортировки используется грузовой автомобиль марки «КрАз-5223» с военными регистрационными номерными знаками «5655 Н5». МВД ЛНР продолжает сбор информации», − рассказал Алексей Селиванов.