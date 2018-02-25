25.02.2018, Киев, Михаил Рябов

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«Ипанутый»: Климкин опять облажался с заявлением по Крыму

Украина обеспечит проведение выборов президента России в консульствах РФ на своей территории лишь в случае, если Москва отменит избирательную кампанию в Крыму, поскольку Киев считает полуостров своей «оккупированной» территорией.

Об этом объявил глава МИД Украины Павел Климкин, добавив, что Киев будет добиваться включения в санкционные списки всех причастных к организации выборов в Крыму.

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Украинский политолог Андрей Мишин считает позицию Климкина абсурдной.

«Ну и где логика? Ведь Донбасс, по сообщениям патриотических украинских СМИ, поддерживает Собчак, а Крым — Грудинина. При крайне низком рейтинге Путина, по сообщениям тех же СМИ, как раз участие в этом голосовании Донбасса и Крыма приведет к приходу в Кремль проукраинских сил.

Кроме того, глупо не организовать блокирование (забрасывание камнями и коктейлями Молотова) С-14 и ОУН избирательных участков в Украине по проведение выборов президента России. Это мобилизирует украинское общество и показывает мировому сообществу нашу непримиримую позицию к агрессорам.

А вот предупреждение Климкина, что министерство будет добиваться наказания для всех, кто причастен к выборам в Крыму, — просто тупой наезд на демократию и законные права украинских политтехнологов, которые хотели голоса в Крыму, отданные за Путина, считать поддержкой Порошенко.

Думаю, губернатор Закарпатья Геннадий Москаль прав: «В Кабмине слишком много ипанутых», — пишет Мишин в своем блоге.