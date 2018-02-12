12.02.2018

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Известный галичанин признал, что Бандера и Шухевич раскалывают Украину

Идеология украинских националистов лишь раскалывает страну и никогда не объединит Украину.

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Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил журналист Руслан Коцаба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я из Галичины и утверждаю тут, на центральном телеканале. Особенно обращаюсь к таким, как Вятрович — Бандера никогда не объединит Украину. Да, он у нас, на Западной Украине, будет популярным, но это все можно отрегулировать региональным, специализированным учебником по истории. На Западной Украине могут быть и свои герои, на Восточной — свои. Ну что сделать, если у нас такая тяжелая история», — сказал Коцаба.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», заслуженный архитектор Украины галичанка Лариса Скорик похвалила Донбасс и сказала, что ей стыдно за свой родной регион.