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Киев «шьёт» дела на вернувшихся с Донбасса пленных и возвращает их на фронт
Украинская сторона возбуждает против своих освобождённых на Донбассе пленных уголовные дела, а потом насильно возвращает их в воинские части.
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Об этом в программе «Без комментариев» на телеканале ГТРК ЛНР заявил помощник Генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В то время, как правоохранители ЛНР признают в качестве потерпевших людей, которые освобождены из незаконного удержания, украинская сторона против своих же военнопленных возбуждает уголовные дела за самовольное оставление воинских частей, о чём оповещают в СМИ», – подчеркнул Кац.
Помощник Генпрокурора ЛНР отметил подлое отношение украинских властей ко своим же военнослужащим.
«Через СМИ они сообщили о том, что все освобождённые военнопленные в срочном порядке должны прибыть 9-го числа в свои воинские подразделения», – подчеркнул он.
Метки: Донбасс, обмен пленными, уголовные деоа, Украина
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