09.01.2018, Луганск, Владимир Гладков

469 просмотров

Киев «шьёт» дела на вернувшихся с Донбасса пленных и возвращает их на фронт

Украинская сторона возбуждает против своих освобождённых на Донбассе пленных уголовные дела, а потом насильно возвращает их в воинские части.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в программе «Без комментариев» на телеканале ГТРК ЛНР заявил помощник Генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В то время, как правоохранители ЛНР признают в качестве потерпевших людей, которые освобождены из незаконного удержания, украинская сторона против своих же военнопленных возбуждает уголовные дела за самовольное оставление воинских частей, о чём оповещают в СМИ», – подчеркнул Кац.

Помощник Генпрокурора ЛНР отметил подлое отношение украинских властей ко своим же военнослужащим.

«Через СМИ они сообщили о том, что все освобождённые военнопленные в срочном порядке должны прибыть 9-го числа в свои воинские подразделения», – подчеркнул он.