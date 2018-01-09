 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
09.01.2018, Луганск, Владимир Гладков
  469 просмотров
Вооруженные силы, Донбасс, Киев, Криминал, Общество, Спецслужбы, Украина

Киев «шьёт» дела на вернувшихся с Донбасса пленных и возвращает их на фронт


Украинская сторона возбуждает против своих освобождённых  на Донбассе пленных уголовные дела, а потом насильно возвращает их в воинские части.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook,  Одноклассниках или Вконтакте

Об этом в программе «Без комментариев» на телеканале ГТРК ЛНР заявил помощник Генпрокурора ЛНР по взаимодействию со СМИ Давид Кац, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В то время, как правоохранители ЛНР признают в качестве потерпевших людей, которые освобождены из незаконного удержания, украинская сторона против своих же военнопленных возбуждает уголовные дела за самовольное оставление воинских частей, о чём оповещают в СМИ», – подчеркнул Кац.

Помощник Генпрокурора ЛНР отметил подлое отношение украинских властей ко своим же военнослужащим.

«Через СМИ они сообщили о том, что все освобождённые военнопленные в срочном порядке должны прибыть 9-го числа в свои воинские подразделения», – подчеркнул он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Январь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть