21.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Киевская пенсионерка с огромными трусами шокировала швейцарских журналистов

Те, кто победил четыре года назад на Майдане, сегодня чувствуют себя обманутыми, пишет швейцарская газета Tagblatt в материале под названием «Отрезвляющая революция».

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Издание напоминает, что четыре года назад майданщики свергли президента Януковича.

«Но сегодня вчерашние победители чувствуют себя обманутыми. Нового президента Петра Порошенко и самого сильно критикуют. Вот уже несколько месяцев назад сотни противников режима снова разбили палаточный лагерь, на этот раз — прямо напротив здания парламента. Ветераны Майдана и бездомные», — пишет газета.

При этом в публикации отмечается, что «экономика провисает», а «свобода прессы ограничивается».

«Но напротив отеля «Хилтон» старушка продает женские трусы огромного размера. Средняя украинская пенсия составляет менее 75 евро. ВВП в прошлом году официально вырос на 2%», — указывает газета.

При этом немецкий экономический адвокат Вольфрам Ребок, который работает в Киеве уже свыше 15 лет, сказал изданию, что объем украинской экономики по сравнению с 2013 годом сократился на 50%.

«Большинство дел, которыми я занимался в последнее время, касались закрытия фирм или проектов», — рассказал Ребок.