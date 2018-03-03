03.03.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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Киевский политолог позавидовал Януковичу

Януковичу легко из Москвы говорить о необходимости переговоров с ЛДНР, поскольку на Украине политиков, которые попробуют об этом заикнуться, подвергают травле.

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Об этом в эфире телеканала «ЛОТ» заявил киевский политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я-то этот тезис готов поддержать, потому что считаю, что можно и нужно проводить переговоры хоть с самим чёртом, лишь бы это способствовало установлению мира. Другое дело, что Януковичу легко об этом заявлять из Москвы.

Потому что, если такой тезис украинский политик озвучит, на него сразу вешают определённые ярлыки – «агенты Кремля», «диверсанты» и так далее. «Партия войны» старается на всех, кто в высказываниях хотя бы допускает, что нужно вести переговоры, навешать ярлыки и затравить в медийном поле», – пожаловался Спиридонов.