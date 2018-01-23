23.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Киевский журналист рассказал, где на Украине жить хорошо

В сегодняшней Украине наиболее удобно и выгодно жить в местах, где концентрируется экономическая активность и куда перетекают оставшиеся деньги, а также там, где еще удается поддерживать работу коммунальной инфраструктуры.

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Такое мнение высказал на своей страничке в соцсети киевский журналист, главред интернет-издания «Капитал» Вячеслав Чечило, пытаясь ответить подписчикам странички на им же поставленный вопрос, «Где на Украине жить хорошо?».

«Учитывая все более заметные проблеме с коммунальной инфраструктурой и перманентно ухудшающуюся экономическую ситуацию, этот вопрос постепенно переходит из категории «а поговорить» в категорию жизненно важных. Я бы даже сформулировал его немного по-другому: Где в Украине вообще можно жить? Собственно, выбор невелик:

1. Там, где есть работа. Места, где концентрируется экономическая активность и куда перетекают оставшиеся деньги. Это столица, порты, несколько крупных городов. Киев, Одесса, Львов, Харьков, Днепропетровск.

2. Там, где еще удается поддерживать работу коммунальной инфраструктуры. Даже в вышеназванных регионах, это получается уже не везде. Наиболее надежный вариант – районы новой застройки в границах старых населенных пунктов. Не хрущевки на окраинах и не «жилые комплексы» в полях вокруг Киева, приписанные к местным селам.

В сухом остатке жить можно там, где купил квартиру Сережа Лещенко. Но есть одно «но» — экономическая целесообразность становиться его соседом сомнительна, если вы не зарабатываете деньги там же, где и он», — пишет Чечило.

По словам журналиста, переток денег и людей в «оазисы» видимого благополучия исказил украинский рынок недвижимости.

«В депрессивных регионах (на большей части территории страны) она стоит дешевле себестоимости. Но в точках «процветания» ее цена завышена. Заплатить 50-100 тысяч долларов за право жить в городе со средней зарплатой в 500 долларов – сомнительное капиталовложение. Не менее сомнительным решением является обратный выбор — работать за 500 долларов, чтобы, если повезет, купить квартиру за 50 тысяч через 20 лет», — пишет он.

«В сухом остатке — жить и работать в Украине не выгодно с точки зрения экономики практически негде. Продавая свое ограниченное природой время вы слишком мало получите взамен», — резюмирует журналист.

Вместе с тем, по словам журналиста, указанные им закономерности касаются не всех украинцев. Есть среди них и те, кому и в нынешней Украине жить хорошо.

«Если вы унаследовали бабушкину квартиру в центре Одессы, если вы высококлассный специалист и нужны колониальной администрации, или если вы чувствуете себя как рыба в воде в потоках и откатах, уезжать, конечно же, не нужно. Здесь все-таки не Сомали. По крайней мере, пока», — пишет Вячеслав Чечило.