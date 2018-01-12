 Гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса
12.01.2018, Киев, Максим Карпенко
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Вооруженные силы, Крым, Россия, Севастополь, Украина

Командующий ВМС Украины признал эффективность российской армии в Крыму


Российская Федерация, в отличие от Украины, очень эффективно использовала свои возможности в военной сфере за последние три с половиной года — в Крыму обновлена техническая база военной техники, создана межвидовая группировка войск в противовес странам НАТО в восточной Европе. Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший командующий ВМСУ Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в Крыму находятся уже испробованные в боевых условиях вооружения и личный состав.

«Российская Федерация эти три с половиной года использовала, в отличие от Украины, очень мощно. Фактически с 14-го по 17-й год Черноморский флот Российской Федерации пополнился носителями управляемого оружия — это современные подводные лодки, надводные корабли, катера, береговые ракетные ударные комплексы.

В то же время там появился личный состав, который имел опыт боевого применения ракетного оружия в сирийском конфликте. То есть, в Крыму этот период был использован Российской Федерацией для создания межвидовой группировки, которая не только угрожает как страна-агрессор и делает геополитические шаги в региональном аспекте — Российская Федерация еще сделала противовес развертыванию системы противоракетного оружия на восточном фланге НАТО, то есть, в Польше и Румынии.

Это время Россия использовала как раз для защиты своих национальных интересов в черноморском регионе», — заявил Гайдук.

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