25.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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Корчинский призвал «бить копейкой» соотечественников, работающих в России

Украинские граждане должны платить своему государству специальный налог за право выезжать на работу или гастроли в Российскую Федерацию.

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Об этом в эфире телеканала ZIK заявил одиозный украинский националист Дмитрий Корчинский, находящийся в розыске в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, проще всего начать с артистов, заставив их платить за поездки в РФ.

«Это позор, что наши соотечественники работают в России и, без сомнения, нужно бить копейкой. Если мы пока что не можем это остановить, то с них нужно брать деньги. Вообще, со всех, кто выезжает в Российскую Федерацию по работе или в качестве туристов, гастролеров, композиторов-ватников, они должны платить государству за то, что они выезжают… Если мы сейчас можем ударить хотя бы по артистам, нужно бить по артистам, которые ублажают оккупантов», — заявил Корчинский.