23.02.2018, Симферополь, Максим Карпенко

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Ковтун появился на ТВ Крыма, чтобы обгадить 23 февраля

Истинный праздник защитников Украины — день основания террористической УПА, 14-е октября. Советская дата, 23 февраля, — уже лишь «миф истории».

Об этом в эфире крымского ток-шоу «Все как есть» заявил называющий себя «украинским политологом» Вячеслав Ковтун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, на Украине уже не осталось ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной Войне, а остальным праздновать 23-е февраля не с руки. Поэтому боевики АТО чествуют годовщину создания УПА – армии своих идейных предшественников.

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«После Великой Отечественной войны, после ее окончания, уже прошло 73 года. Продолжительность жизни мужчин в нашей стране примерно 65-67, ну, может быть, 69 лет. То есть, никого, реально, кто участвовал в войне, нет уже в живых, они ушли. Поэтому спекулировать на этой теме — оно не является чем-то таким, достойным. То есть, кто празднует — кто не нюхал пороха, кто на самом деле не воевал? А что они празднуют, что они помнят?

А нынешний праздник, 14 октября, он уже привязан к реальной истории, к реальному нашему сегодняшнему дню и поэтому нужно думать о живых, в первую очередь, и о тех, кто защищает родину», — заявил Ковтун.