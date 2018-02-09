09.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина

Кравчук, Кучма и Ющенко призвали Порошенко усилить навязывание украинской мовы


Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призывают нынешнего главу государства Петра Порошенко объявить 2018-й годом утверждения государственного языка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом сообщает киевскре информагентство Укринформ, публикующее выдержки из соответствующего обращения.

«Обращаемся к вам с просьбой поддержать инициативу об объявлении 2018 года — Годом утверждения государственного языка. С непоколебимой твердостью утверждаем, что этот шаг укрепит фундамент украинской государственности в такое бурное время нашей истории, будет способствовать консолидации общества и покажет нашим зарубежным партнерам нашу твердость и уверенность в собственных идеалах», — отмечается в обращении.

По убеждению авторов обращения, «в условиях гибридной агрессии против Украины, угрозы нарушения целостности ее территории чрезвычайно важным объединяющим фактором противодействия этому является утверждение государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины».

Бывшие президенты выразили надежду, что Порошенко поддержит укрепление позиций мовы во всех институтах власти и во всем публичном пространстве украинского государства фактом провозглашения «года утверждение государственного языка».

Ранее «ПолитНавигатор» публиковал мнение известного тележурналиста Вячеслава Пиховшека о том, что украинские власти готовят почву для полного запрета обучения на русскои языке в стране.

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