05.02.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Выборы, Политика, Скандал, Украина

Крысы готовятся к массовому бегству с корабля Порошенко


Соратники президента Украины Петра Порошенко признают, что политическая турбулентность в стране будет усиливаться, пишет «Коммерсант».

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«Для президента сейчас наступает крайне неприятный момент. Складывается впечатление, что против него объединились все, кто только мог. И традиционные противники, и бывшие союзники, и даже часть западных элит. Это тревожная тенденция, но, надеюсь, мы ее преодолеем», — сказал изданию один из депутатов Верховной Рады, представляющий президентскую партию.

При этом даже у соратников Порошенко нет уверенности, что на следующих выборах, которые пройдут в следующем году, он сумеет пройти во второй круг.

«Уже сейчас в стране ощущается турбулентность. И чем ближе выборы, тем больше она будет усиливаться. И крысы побегут с президентского корабля. Некоторые уже сейчас готовятся к побегу», — признал собеседник в администрации президента Украины.

«Даже в окружении Порошенко многие считают, что он проиграет выборы. И активно готовят себе отступные пути», — рассказал источник в одной из оппозиционных парламентских фракций.

В свою очередь киевский политолог Вадим Карасев говорит, что для Порошенко «наступает время глухой обороны», хотя полагает, что «эта оборона окажется гораздо крепче, чем сегодня многие надеются».

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