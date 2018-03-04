04.03.2018, Киев, Максим Карпенко
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Выборы, Политика, Украина

Крысы побежали: Ближе к выборам Порошенко останется один


От Петра Порошенко уже начинает разбегаться окружение, выторговывая себе гарантии у конкурентов на предстоящих президентских выборах. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший партнер Порошенко, экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко, скрывающийся в Европе после начала уголовного преследования на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те люди, которые находятся рядом с ним и которые близки к нему, на которых он рассчитывает, я думаю, все от него будут шарахаться, видя тот опыт, который происходит с другими людьми, с которыми он общался.

Думаю, что ближе к выборам его все бросят, потому что все понимают, что это — тот человек, который не держит слово, который всех бросает и кидает, и который никогда за них не будет бороться и помогать им…

То, что он поступал так со всеми, это дало хороший опыт его окружению, которое, действительно, не будет стремиться к тому, чтобы он победил в следующих выборах.

Я знаю сейчас, что многие из его окружения ходят к другим лидерам, у которых больше рейтинг и договариваются с ними, что на случай, если произойдет смена власти, чтоб с ними ничего не происходило. То есть, обеспечивают себе бэкграунд для того, чтобы иметь безопасность в будущем», — заявил Онищенко.

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