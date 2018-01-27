27.01.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Ляшко опозорился, перепутав ПАСЕ с Верховной Радой

Поведение украинских делегатов в ПАСЕ демонстрирует их низкую политическую культуру и непонимание ими принципов, по которым работает эта организация.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин.

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«Эти люди не заслуживают, чтобы быть депутатами Верховной Рады, а уже тем более представлять Украину в столь уважаемой структуре, как ПАСЕ. Эти люди в большинстве своем не владеют иностранными языками, а если даже и владеют, то не владеют элементарной европейской культурой поведения и пониманием того, что можно, а что нет», — сказал эксперт.

Ярким примером такого поведения он назвал выступление Олега Ляшко во время обсуждение резолюции по Донбассу.

«Человек, во-первых умышленно говорил на украинском, потому что его абсолютно не волнует, как переведут, ему важно, как запишется на камеру. Обычно о выступлениях на языках, не являющимися рабочими в ПАСЕ, предупреждают заранее. чтобы к этому был готов переводчик. Во-вторых, там не принято тыкать пальцем… Он сказал: «Тут нам представитель Словакии рассказывает нам о необходимости вернуться к диалогу с Путиным. А Словакия была жертва фашистской агрессии. Слава богу, что к диалогу с Гитлером он не предлагает вернуться».

Если бы европейцы поняли, о чем он говорит, потому что он говорил быстро и на украинском, думаю, его должны были бы вывести из зала и лишить права слова на ближайшие несколько сессий, потому что так не положено, не принято там. Хорошо хоть водой не обливал никого, стаканами не бросался», — добавил Волошин.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на сессии ПАСЕ Ляшко представили как женщину.