01.02.2018, Симферополь, Александр Ростовцев

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Меджлисовский «актив» в Крыму недостаточно репрессируют

Совсем скоро в Крыму будут отмечать четвёртую годовщину Крымской весны, в результате которой произошло долгожданное историческое воссоединение маленького полуострова со своей большой Родиной.

После запрета деятельности «меджлиса», как экстремистской организации, большинство его членов перекочевало за Перекоп и продолжило свою антироссийскую и антикрымскую деятельность уже в качестве боевиков и террористов, участвуя во всех криминальных блокадах и подрывных акциях. Исчерпав все активные средства воздействия на жителей Крыма, «меджлис» разыгрывает последнюю оставшуюся в его рукаве карту – создание конфликтных ситуаций на полуострове, порой совершенно ничтожных, задействовав оставшихся лояльных им отморозков.

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Привыкшие действовать нагло и совершенно безнаказанно, меджлисовцы рассматривают каждое противодействие их преступной деятельности в рамках закона, как «нарушение прав человека». В смысле, «нарушение прав» активных помощников «меджлиса» в Крыму и их союзников из числа спятивших свидомых реликтов. Ситуация для чубариков тем более волнительная, что только в составе России крымские правоохранительные органы, отрастившие за 22 года огромный зуб на крышуемых Киевом мерзавцев, получили реальную власть и возможность реагировать на беззакония оставшихся в Крыму экстремистов адекватным образом.

Как раз по такому случаю в последний день января в Украинском кризисном медиацентре собрались покалякать о делах своих скорбных разжиревший на турецких харчах хан Чубаров и двое его подручных из Крымско-татарского ресурсного центра, Бариев и Сагирман.

Цель посиделок – обнародовать «Анализ нарушений прав человека в оккупированном Крыму за 2017 год».

Итоги оказались неутешительными. По мнению меджлисовцев, «репрессии» в Крыму постоянно усиливаются и за прошедший год конторой Бариева зафиксировано 286 случаев задержания крымскими силовиками проукраинских и меджлисовских «активистов».

Слушать жалобы и гнусное нытьё отморозков, которым мешают мутить воду и орудовать в Крыму «по понятиям», – занятие не для слабонервных. Очищенное от ритуальных заклинаний и проклятий содержание можно свести к следующему.

Из выступления Чубарова и Бариева выяснилось, что новые меры наказания выползающих на акции «одиночных протестов» провокаторов в виде крупных административных штрафов принесли свои плоды и стали неприятной неожиданностью для главарей. Прежняя практика административных арестов «активистов» не пугала – обычно полицейские отпускали их сразу после составления протокола о задержании.

По данным Бариева, за 2017 год «16 задержанных были взяты под стражу, 18 активистов погибли, еще 16 человек пропали без вести». Эти данные расходятся с показаниями Джемилева перед депутатами Европарламента, заявившем о «шести погибших со следами пыток». Характерно, что никаких персональных данных об «умученных кремлёвским режимом» ни один из «вождей» не приводит, что красноречиво говорит о лжи и подтасовках с их стороны. Что касается «пропавших без вести», то за последние годы меджлисовцы вписывают в эту категорию своих боевичков, по-тихому переехавших откуда-нибудь из Бахчисарая в Белогорск, к бесчисленным родственникам, и залегших на дно. Или всеми правдами и неправдами просочившимися на Украину. В это же время по месту жительства поднимается гундёж «пропали, родненькие».

К «насильственным смертям» меджлисовцы отнесли резонансный случай с боевой старухой Веджие Кашка, участвовавшей вместе с тремя рэкетирами в вымогательстве денег у гражданина Турции в одном из этнических ресторанов Симферополя. Во время спецоперации по захвату вымогателей бабуля упала в обморок и скончалась уже в больнице.

«Обыски у активистов приобрели систематический характер», – нагнетает Бариев. – «Как правило, силовики врываются в дома рано утром, ведут себя грубо и некорректно. Были зафиксированы случаи, когда ломали двери, окна, надевали наручники на невиновных людей во время обыска. Подобные действия силовиков являются грубым нарушением. За 2017 год проведено 62 обыска, 61 – в домах крымских татар».

Под этим нытьём подразумевается следующее. Силовикам, имеющим на руках постановление суда на проведение обыска, в домах «активистов» чинятся препятствия. Запираются двери, собирается толпа, вперёд выдвигается боевой авангард из орущих благим матом женщин. Меры, принимаемые силовиками, для выполнения своих служебных обязанностей, выдаются за «произвол властей».

Кроме того, меджлисовцы упорно игнорируют факт, что ряд ранее действовавших в Крыму организаций экстремистского толка, в России запрещены, а их участники преследуются по закону. В первую очередь это касается «движения всемирного халифата» «Хизб ут-Тахрир». Большинство арестованных в 2017 году «активистов» являются ушедшими в подполье «хизбами», не прекратившими своей преступной деятельности.

Интересно, что крышевание «хизбов» главарями «меджлиса» идёт вразрез с позицией муфтията Крыма, обоснованно считавшего, что «хизбы» вносят раскол в местную умму и морочат мозги молодёжи. Как бы ни выпрыгивали из трусов защитники «хизбов» из «Мемориала», или крымский адвокат Курбединов, любящие повторять о ненасильственном характере движения «всемирного халифата», а видеосвидетельство вооружённого участия «хизбов» на стороне ИГИЛ в сирийской войне, сделанное одним из крымских мусульман в 2013 году, говорит само за себя.

В список «потерпевших от оккупационного режима» меджлисовцы записывают и арестованных в октябре прошлого года экстремистов из запрещённого в России «Таблиги джамаат», который также называют «невидимым легионом джихада».

Но не одних только «невинно пострадавших» исламистов или «активистов» из числа крымских татар упоминали собравшиеся. Пролили скупую слезу они и по тяжкой судьбине арестованного в Севастополе любителя (опять же, запрещённой в России) неонацистской организации «Азов» Игоря Мовенко, задержанного за драку с остановившими его севастопольцами по причине ношения нацистской символики. Причём, уже после драки, Мовенко похвалялся в соцсетях, что несогласным с его позицией «готов нож вставить в горло». Прекрасный подзащитный, считаю.

Не обошли своим вниманием «правозащитники» приговоры журналисту Семене, некогда активно обслуживавшего «меджлис», а также «сельского активиста» Балуха, выдвигаемого на звания «Героя Украины» за тупой троллинг односельчан.

Отдельно вспомнили о сменивших прописку Чийгозе и Умерове. Сладкая парочка замов главы «меджлиса» чувствует себя прекрасно и продолжает борьбу по «деоккупации» полуострова.

В общем, странные какие-то репрессии. Штрафы, задержания, условные или «детские» сроки, а то и депортация «уважаемых людей». Недаром на недавних слушаниях в Европарламенте по Крыму вор-рецидивист Джемилев с горечью заметил, что даже при «наиболее мрачном сталинском режиме была, по меньшей мере, процедура убийства».

Таким образом, главную претензию меджлисовцев к российской власти можно сформулировать, как «почему никого не убиваете?!», в результате чего «правозащитной» конторе Бариева приходится выкручиваться, интерпретировать и выдавать желаемое за действительное.