27.02.2018

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Мэра Одессы покошмарили, чтобы сделать сговорчивее накануне выборов

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Молодой человек, вас интересует, как настоящие одесситы отнеслись к последним решениям суда по мэру Труханову? – И я вам таки скажу: вся история с тем, как этого отнюдь не идеального, и вовсе не «ватно-сапаратистского» городского голову пытались посадить на цугундер и сместить со своего выборного поста, воспринимается нами весьма ясно. Мы уже писали об этом, но парой слов напомню.

Итак, Геннадий Труханов был дважды избран на свой нынешний пост – в мае 2014 (в связи с досрочной отставкой своего предшественника Алексея Костусева еще при Януковиче) и в октябре 2015. Причем – оба раза победил бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица с внушительным отрывом, а в 2015 – и некоего Сашу Боровика — марионетку тогдашнего фаворита власти (а ныне – оппозиционера, пинком изгнанного из страны губернатора Михо Саакашвили.

И на первых, и на вторых выборах одесситы голосовали не столько за Труханова, сколько против ненавистного режима самозванцев и националистов. Ведь победа креатуры Саакашвили тогда означала бы полное подчинение города узурпаторам и окончательный передел всех ключевых сфер влияния в нем в пользу грузинских ландскнехтов, служивших тогда Киеву. А Гурвиц – олицетворял (как и сегодня) рьяное пособничество неонацистам, которые при его власти-то и подняли головы, став авангардом его агрессивной, алчной и наглой команды. Тем паче, именно они-то и были главарями кроваво-огненного погрома 2 мая 2014 года. Одесской Хатыни…

Собственно говоря, с тех пор и поныне продолжаются попытки свернуть Труханова с поста мэра. И это инициируют и финансируют денежные мешки, за которыми стоят большие меркантильные интересы. Они желают дограбить Одессу и подмять под себя столь важный экономически и стратегически город, и порт вместе с товарными и финансовыми потоками. В том числе и нефтеперевозкой!

Практически все время управления Труханова городом идет перманентная кампания дискредитации градоначальника под видом «борьбы с коррупцией и мэром-сепаратистом». Причем – руками уличных неонацистов-горлопанов неонацистского толка. Стоят за ними и тот же Гурвиц, жаждущий реванша и мести. И бывший сирийский бизнесмен Аднан Киван, в последние десятилетия ставший одним из крупнейших одесских строительных магнатов с крайне сомнительной репутацией. И – многие другие представители олигархических кланов, считающих себя обделенными режимом Порошенко.

На сей же раз они попытались в своей борьбе использовать и Национальное антикоррупционное бюро, и профильную прокуратуру, надеясь на то, что эти поддерживаемые из-за океана структуры в рамках «борьбы с казнокрадством» помогут им достичь своих, явно меркантильных целей. Однако, дело о «злоупотреблении служебным положением» оказалось столь топорно склепано, что начало разваливаться на глазах. Прокурорам не удалось ни посадить Труханова в СИЗО, ни даже добиться внесения за него крупного залога. Все чего они добились от суда – это сдачи мэром загранпаспорта и вчерашнего решения об аресте его имущества. Сегодня же – суд отклонил требование об отстранении мэра от исполнения его обязанностей.

О чем это говорит? – Да о том, что Труханову и тем достаточно влиятельным зарубежным бизнесменам, что стоят за ним, удалось договориться с нынешним президентом Порошенко. Ведь именно благодаря влиянию Труханова он получил поддержку в нашем городе на прошлых президентских выборах. А новые – не за горами…

К тому же, очевидно, что Порошенко не очень-то выгодно дестабилизировать обстановку в одном из ключевых городов «ватной зоны». Да и противники Труханова к людям президента явно не относятся. И вечный предатель и волюнтарист с манией величия Гурвиц. И последыши Саакашвили…

Что же касается большинства нормальных одесситов, то мы прекрасно понимаем: нынешний мэр – отнюдь не «белый и пушистый». И вовсе не «ватник чистых кровей». Но он избран нами, он делает многое для города – от небывало масштабного ремонта городских транспортных коммуникаций – до каких-никаких, но работающих социальных программ.

Да, он человек. представляющий четко определенные финансовые круги, причем в изрядной мере зарубежные. Да, он выполняет все «ритуалы» нынешней власти. Но не более того! Никаких «патриотических инициатив» в духе майдана и русофобии от него не исходит. И по мере возможностей, он их гасит, резко выступая против уничтожения памятника Екатерине Великой, к примеру.

А менять его сегодня на явного сторонника неонацистов и радикалов – это и запустить новую волну погромов и окончательное подавление остатков былой вольности города. И допустить крах многих действительно важных проектов, начатых Трухановым, что приведет к катастрофическим последствиям и коллапсу в городе. И – инициировать очередной кровавый передел сфер интересов и источников доходов в городе.

Нет, господа хорошие, на сегодняшний день Одесса предпочитает синицу в руках… лисице в курятнике. Орлов и прочих благородных птиц высокого полета при этой власти нам все равно не видать. Они придут позже и в совсем иной ситуации…

Зато шакалов, норовящих окончательно разорить и без того изрядно пострадавший за годы «незалежности», и «революции» многострадальный город — хоть отбавляй. Оно нам надо?!