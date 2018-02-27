27.02.2018
  911 просмотров
Авторская колонка, Выборы, Компромат, Коррупция, Одесса, Политика, Украина

Мэра Одессы покошмарили, чтобы сделать сговорчивее накануне выборов


Игорь Плисюк, журналист, Одесса

Молодой человек, вас интересует, как настоящие одесситы отнеслись к последним решениям суда по мэру Труханову? – И я вам таки скажу: вся история с тем, как этого отнюдь не идеального, и вовсе не «ватно-сапаратистского» городского голову пытались посадить на цугундер и сместить со своего выборного поста, воспринимается нами весьма ясно. Мы уже писали об этом, но парой слов напомню.

Итак, Геннадий Труханов был дважды избран на свой нынешний пост – в мае 2014 (в связи с досрочной отставкой своего предшественника Алексея Костусева еще при Януковиче) и в октябре 2015. Причем – оба раза победил бывшего мэра Одессы Эдуарда Гурвица с внушительным отрывом, а в 2015 – и  некоего Сашу Боровика — марионетку тогдашнего фаворита власти (а ныне – оппозиционера, пинком изгнанного из страны губернатора Михо Саакашвили.

И на первых, и на вторых выборах одесситы голосовали не столько за Труханова, сколько против ненавистного режима самозванцев и националистов. Ведь победа креатуры Саакашвили тогда означала бы полное подчинение города узурпаторам и окончательный передел всех ключевых сфер влияния в нем в пользу грузинских ландскнехтов, служивших тогда Киеву. А Гурвиц – олицетворял (как и сегодня) рьяное пособничество неонацистам, которые при его власти-то и подняли головы, став авангардом его агрессивной, алчной  и наглой команды. Тем паче, именно они-то и были главарями кроваво-огненного погрома 2 мая 2014 года. Одесской Хатыни…

Собственно говоря, с тех пор и поныне продолжаются попытки свернуть Труханова с поста мэра. И это инициируют и финансируют денежные мешки, за которыми стоят  большие меркантильные интересы. Они желают дограбить Одессу и подмять под себя столь важный экономически и стратегически город, и порт вместе с товарными и финансовыми потоками. В том числе и нефтеперевозкой!

Практически все время управления Труханова городом идет перманентная кампания дискредитации градоначальника под видом «борьбы с коррупцией и мэром-сепаратистом». Причем – руками уличных неонацистов-горлопанов неонацистского толка.  Стоят за ними и тот же Гурвиц, жаждущий реванша и мести. И бывший сирийский бизнесмен Аднан Киван,  в последние десятилетия ставший одним из крупнейших одесских строительных магнатов с крайне сомнительной репутацией. И – многие другие представители олигархических кланов, считающих себя обделенными режимом Порошенко.

На сей же раз они попытались в своей борьбе использовать и Национальное антикоррупционное бюро, и профильную прокуратуру, надеясь на то, что эти поддерживаемые из-за океана структуры в рамках «борьбы с казнокрадством» помогут им достичь своих, явно меркантильных целей. Однако, дело о «злоупотреблении служебным положением» оказалось столь топорно склепано, что начало разваливаться на глазах. Прокурорам не удалось ни посадить Труханова в СИЗО, ни даже добиться внесения за него крупного залога. Все чего они добились от суда – это сдачи мэром загранпаспорта и вчерашнего решения об аресте его имущества. Сегодня же – суд отклонил требование об отстранении мэра от исполнения его обязанностей.

О чем это говорит? – Да о том, что Труханову и тем достаточно влиятельным зарубежным бизнесменам, что стоят за ним, удалось договориться с нынешним президентом Порошенко. Ведь именно благодаря влиянию Труханова он получил поддержку в нашем городе на прошлых президентских выборах. А новые – не за горами…

К тому же, очевидно, что Порошенко не очень-то выгодно дестабилизировать обстановку в одном из ключевых городов «ватной зоны». Да и противники Труханова к людям президента явно не относятся. И вечный предатель и волюнтарист с манией величия Гурвиц. И последыши Саакашвили…

Что же касается большинства нормальных одесситов, то мы прекрасно понимаем: нынешний мэр – отнюдь не «белый и пушистый». И вовсе не «ватник чистых кровей». Но он избран нами, он делает многое для города – от небывало масштабного ремонта городских транспортных коммуникаций – до каких-никаких, но работающих социальных программ.

Да, он человек. представляющий четко определенные финансовые круги, причем в изрядной мере зарубежные. Да, он выполняет все «ритуалы» нынешней власти. Но не более того!  Никаких «патриотических инициатив» в духе майдана и русофобии от него не исходит. И по мере возможностей, он их гасит, резко выступая против уничтожения памятника Екатерине Великой, к примеру.

А  менять его сегодня на явного сторонника неонацистов и радикалов – это и запустить новую волну погромов и окончательное подавление остатков былой вольности города. И допустить крах многих действительно важных проектов, начатых Трухановым, что приведет к катастрофическим последствиям и коллапсу в городе. И – инициировать очередной кровавый передел сфер интересов и источников доходов в городе.

Нет, господа хорошие, на сегодняшний день Одесса предпочитает синицу в руках… лисице в курятнике. Орлов и прочих благородных птиц высокого полета при этой власти нам все равно не видать. Они придут позже и в совсем иной ситуации…

Зато шакалов, норовящих окончательно разорить и без того изрядно пострадавший за годы «незалежности», и «революции» многострадальный город — хоть отбавляй. Оно нам надо?!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Февраль 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть