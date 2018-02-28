28.02.2018, Киев, Ольга Козаченко

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МИД Португалии признал конфликт в Донбассе внутриукраинским и призвал Киев к диалогу с лидерами ЛДНР

Мятежные регионы Донбасса должны получить автономию в составе Украине, а также на этой территории необходимо провести выборы.

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Такое мнение в интервью «Коммерсанту» высказал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

Отвечая на вопрос, почему по-прежнему действуют антироссийские санкции ЕС, он объяснил, что пока нет прогресса в реализации Минских соглашений.

«Мы призываем все конфликтующие стороны соблюдать соглашения, принятые в Минске, и не обвиняем ни одну из сторон. Мы видим, что обе стороны конфликта упорно работают над тем, чтобы добиться прогресса в переговорах и в практических шагах по урегулированию, но, к сожалению, мы не видим оснований для снятия санкций. Поэтому мы будем сохранять их как инструмент сближения сторон украинского конфликта», — сказал Силва.

По его мнению, Россия должна сделать некие практические шаги и предпринять ряд мер для достижения целей минских соглашений.

«Также это означает, что украинским властям необходимо разговаривать с донбасскими лидерами. Думаю, что мы будем готовы пересмотреть санкции, как только по вопросу урегулирования конфликта появятся какие-то успехи», — полагает глава МИД Португалии.

Он также убеждает, что главной задачей на нынешнем этапе должна стать безопасность.

«Мы должны найти способ помочь двум главным участникам этого конфликта (украинским властям и лидерам Донбасса) реализовать практические меры по восстановлению безопасности в регионе с помощью миссии ОБСЕ или ООН. И еще одна очень важная с политической точки зрения сфера — это определение принципов, по которым Донбасс получит автономию и будут организованы выборы. Мы (то есть Европейский союз) не видим альтернативы избирательным процессам, в ходе которых все стороны должны будут прийти к согласию», — отметил собеседник издания.

Кроме того, Силва подчеркнул, что введению международной миротворческой миссии в Донбасс мешает то, что «стороны конфликта до сих пор не смогли наладить хорошие отношения».

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве возмутились заявлением канцлера Германии Ангелы Меркель, назвавшей конфликт в Донбассе гражданской войной.

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