18.01.2018, Москва, Елена Острякова

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МИД России опубликовал резкое заявление по новому украинскому закону

Департамент информации и печати МИД России обращает внимание на то, что принятие Верховной радой так называемого «закона о деоккупации» удивительным образом «совпало» по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения.

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«К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — говорится в комментарии департамента, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Утверждения закона о том, что РФ «осуществляет преступный акт агрессии» против Украины, «временно оккупирует часть ее территории», управляя Донбассом при помощи подконтрольной Москве «оккупационной администрации», в МИД назвали безапелляционными.

«Фактически Киев пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания, которые приносят народу бездумные действия властей Украины, и переложить вину на Россию. Результат нынешнего украинского «законотворчества» полностью противоречит Минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта на Украине. Все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан», — говорится в комментарии.