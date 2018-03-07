07.03.2018, Киев, Михаил Рябов

1 484 просмотров

МИД Украины огрызнулся в адрес Венгрии: Никакой автономии Закарпатью!

МИД Украины категорически отвергает идею предоставления автономии венграм Закарпатья, а также внесения требуемых Будапештом поправок в закон об образовании для соблюдения прав венгерского меньшинства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом говорится в заявлении замглавы украинского внешнеполитического ведомства Василия Боднаря, опубликованном на странице в Facebook.

Киевский чиновник, не скрывая раздражения, отреагировал на слова посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня, который высказался в поддержку автономии для венгров Закарпатья.

«Не понимает, к сожалению, господин посол четких, последовательных и чрезвычайно официальных объяснений, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению. Как и без ответа остаются наши конструктивные предложения относительно языка образования. Параллельная реальность…», — написал Боднарь.

Накануне венгерский посол резко раскритиковал новый закон об образовании, утвержденный националистическим большинством в Верховной Раде.

«По мнению венгерского национального меньшинства, принятая редакция статьи 7 противоречит статье 53 Конституции Украины, которая обеспечивает для нацменьшинств возможность обучения на родном языке, а также статье 22, в которой четко указано, что нельзя сужать содержание и объем уже существующих прав принятием новых законов; всем двусторонним договорам, в том числе и основному договору между нашими странами, принятому в 1991 году, двусторонней декларации о правах нацменьшинств 1991 года, где написано, что они имеют право изучать все дисциплины на родном языке на всех уровнях образования. К слову, дискриминация, о которой говорится в выводах Венецианской комиссии – это тоже существенное нарушение», — сказал Кешкень в интервью агентству «Украинские новости».

Он добавил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для венгров Закарпатья. «Мы считаем, что ничего плохого в автономии нет. В Европейском Союзе очень много практических примеров», — сказал дипломат.

Посол подтвердил, что Венгрия намерена дальше блокировать заседание комиссии «Украина-НАТО» из-за отказа Киева корректировать гуманитарную политику.

«Наша позиция такова: пока Украина этого не изменит, мы не можем поддерживать международные устремления Украины», — сказал Кешкень.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Закарпатский облсовет выступил в поддержку реализации итогов референдума 1991 года о предоставлении региону автономии. В ответ назначенный Киевом губернатор Геннадий Москаль заявил, что результаты референдума будут отменены в суде как незаконные.