30.01.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Министр образования Украины призвала доносить на случаи агитации против власти в школах

Украинские политические силы не имеют права проводить агитацию в школах среди детей.

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Об этомзаявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Политические партии не могут приходить и проводить какую-то агитацию среди детей в школе, которые, кстати, не являются избирателями. Поэтому, если вы можете привести конкретные факты, то, пожалуйста, предоставьте их нам. И мы будем работать с органами местной власти, которые не сделали школу свободной от политики, когда кто-то хочет использовать площадку школы для какой-либо политической агитации «, — заявила Гриневич.

Отметим, такие заявления не мешают министерству Гриневич проводить в школах самую разнузданную политическую пропаганду бандеровских, милитаристских и русофобских идей идей, соответствующим образом меняя учебные планы и программы, давая в школах трибуну для ветеранов т. н. «АТО» и тд и тп.