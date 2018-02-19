19.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Миссия ОБСЕ: режим тишины на Донбассе нарушают каждый день

В зоне соприкосновения на Донбассе каждый день наблюдается нарушение режима прекращения огня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Об этом на пресс-брифинге сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

«На ежедневной основе наблюдается нарушение режима прекращения огня. Стороны продолжают рыть траншеи. Стороны удерживают вооружения в тех местах, где они не должны находиться. Продолжают докладывать мины, несмотря на обещания. Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу. Наши наблюдатели (739 человек) будут продолжать выполнять свой мандат», — сказал Хуг.

По его словам, СММ ОБСЕ и в дальнейшем продолжит следить за ситуацией на Донбассе.

«Гражданское население продолжает страдать. Сегодня я провел много времени, общаясь с жителями. Члены наших патрулей также общаются с мирными. Оружие само по себе не стреляет. СММ ОБСЕ давным-давно дала понять, что в наших отчетах содержится все, что нам поведали мирные жители. Люди в форме должны принять решение, чтобы прекратить эти боевые действия. Является ли нормальным, что пожилые люди должны бродить в поисках сигнала, чтобы позвонить?», — добавил он.