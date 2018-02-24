24.02.2018, Киев, Максим Карпенко

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На канале Порошенко анонсируют новые погромы храмов Московского Патриархата

Храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата ждут новые погромы. Об этом в эфире 5 канала заявил профессор Киево-Могилянской академии Алексей Гарань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ативизироваться эти процессы могут накануне президентских и парламентских выборов на Украине.

«То как ведет себя, не могу сказать, что весь Московский Патриархат, отдельные его представители. Это возмущает людей, и люди готовы к действиям.

Но, действительно, тут, в Украине, же не было на протяжении длительного времени никаких таких конфликтов. Я помню, когда это был еще период, когда Украина шла к независимости, когда была легализована Греко-католическая церковь, когда была легализована «Автокефальная православная церковь», тогда были стычки с межрелигиозными общинами.

Тогдашнее КГБ, конечно, прикладывало к этому руку, чтобы это стимулировать. Потому такое может быть… и накануне выборов может быть дестабилизация, и раньше», — заявил Гарань.