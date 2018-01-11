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15.01.2018, Москва, Олег Кравцов
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Россия, Спорт

На Олимпиаде в Корее может появиться сборная СССР


На зимнюю олимпиаду в Корею спортсмены сборной России, которым запретили выступать под государственным флагом, могут поехать в форме, на которой будет надпись «СССР».

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С такой инициативой на своей странице в Instagram выступил российский дрессировщик, представитель известной цирковой династии Запашных, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный.

«Меня, как и многих вас, раздражает, что Россия поедет под нейтральным флагом, и непонятно, что будет на форме. написано. А мое предложение заключается вот в чем давайте напишем «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное — больше, чем современную Россию в цивилизации нашей боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех на фиг», — призвал Запашный.

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