На Олимпиаде в Корее может появиться сборная СССР

Поддержите???☝️🤓 может тогда репост !?!,ну,или сами озвучивайте мое предложение 😉😍#NoRussiaNoGames #olimpiadas #олимпиада#пхенчхан2018 #СССР#спортсменыизроссии #россия#zasport #запашный#этустранунепобедить #назло#знайнаших#💪#сборнаяроссии #олимпийскиеигры#putinteam#идея#апочемубыинет #ussr #russia #moscow #подзнаменемссср

A post shared by Эдгард Запашный 🇷🇺 (@zapashny.ru) on Jan 11, 2018 at 10:51am PST