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На Олимпиаде в Корее может появиться сборная СССР
На зимнюю олимпиаду в Корею спортсмены сборной России, которым запретили выступать под государственным флагом, могут поехать в форме, на которой будет надпись «СССР».
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С такой инициативой на своей странице в Instagram выступил российский дрессировщик, представитель известной цирковой династии Запашных, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный.
«Меня, как и многих вас, раздражает, что Россия поедет под нейтральным флагом, и непонятно, что будет на форме. написано. А мое предложение заключается вот в чем давайте напишем «СССР». Ведь страны такой нет, придраться не к чему, это будет просто символика. Россия является правопреемником Советского Союза. И самое главное — больше, чем современную Россию в цивилизации нашей боялись только Советского Союза. Так и пускай дрожат дальше, пускай боятся! Пускай наши пацаны и девчонки выйдут с гордой надписью «СССР» и разорвут там всех на фиг», — призвал Запашный.
Поддержите???☝️🤓 может тогда репост !?!,ну,или сами озвучивайте мое предложение 😉😍#NoRussiaNoGames #olimpiadas #олимпиада#пхенчхан2018 #СССР#спортсменыизроссии #россия#zasport #запашный#этустранунепобедить #назло#знайнаших#💪#сборнаяроссии #олимпийскиеигры#putinteam#идея#апочемубыинет #ussr #russia #moscow #подзнаменемссср
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Метки: Олимпиада в Корее, СССР, Эдгар Запашный
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