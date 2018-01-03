03.01.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

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На Украине прогнозируют сроки второго этапа обмена пленными

Новый этап обмена пленными между Украиной и республиками Донбасса ожидается уже в первых двух месяцах нового 2018 года.

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Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я надеюсь, возможно, даже в январе-феврале», – сказал Тука.

Напомним, самый масштабный за время конфликта в Донбассе обмен пленными между Украиной и ЛДНР состоялся 27 декабря. Тогда Киеву было передано 73 человека, Донецку и Луганску – 165 и 73 человека соответственно.

Ранее лидер общественного движения «Украинский выбор – право народа» Виктор Медведчук заявлял, что второй этап обмена пленными может пройти по формуле «74 на 29».