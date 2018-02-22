22.02.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Tехнологии, Киев, Общество, Политика, СМИ, Спецслужбы, Украина, Цензура

На Украине утвердили механизм блокировки неугодных властям сайтов


Нацкомиссия по вопросам связи и информатизации одобрила проект постановления Кабинета министров относительно блокировки запрещенных российских сайтов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В согласованном проекте указано, что операторы должны осуществлять блокировку сайтов по доменным именам и соответствующим им IP-адресам.

«С одной стороны, это самая простая форма блокировки. Для этого операторам не понадобится закупать дорогостоящее оборудование. С другой — она очень корявая. Ведь, заблокировав IP, можно закрыть доступ сразу к нескольким ресурсам, которые находятся по одному и тому же адресу», — отмечает киевское издание «Лига».

Госспецсвязи также определилось с тем, как мониторить выполнение операторами блокировки. В проекте постановления сказано, что ведомство должно купить специальную аппаратуру, которая будет следить за тем, как провайдеры блокируют сайты. Но, согласно проекту, на это будет выделено всего 3,5 млн грн.

Госспецсвязи и СБУ должны установить спецсредства на сетях, которые имеют соединение с сетями других государств. Хотя из постановления неясно, на какие именно сети будет установлено такое оборудование и хватит ли указанной суммы на его закупку.

При этом, участники рынка считают, что сумма, которая потребуется, чтобы мониторить даже 15 операторов, может составлять несколько сотен миллионов гривен.

«Когда в прошлом году указ вступил в силу, некоторые провайдеры были готовы пойти на более жесткие меры — установить на свои сети DPI (Deep Packet Inspection — оборудование, которое используется провайдерами для детальной фильтрации трафика). Такая мера значительно усложнила бы работу сервисов и приложений VPN, которыми сейчас пользуются украинцы, все еще предпочитающие сидеть во ВКонтакте и Одноклассниках (согласно исследованию Factum Group, сразу три российских сайта — ВКонтакте, Одноклассники и Яндекс — попали в рейтинг самых популярных среди украинцев веб-сайтов)», — отмечает «Лига».

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