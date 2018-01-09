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Навальный пообещал не сажать ведущую «Эха Москвы» за Украину
Российский оппозиционер Алексей Навальный был вынужден в эфире радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировать ситуацию на Украине, поскольку ведущая постоянно приводила в пример эту страну, когда речь зашла об изменении политической модели в России на парламентско-президентскую республику.
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«Мы видим главную причину, почему это не работает на Украине. Причина политического фейла – это олигархи. На Украине они контролируют еще большую часть экономики, чем у нас, они более коррумпированные, продажные и циничные, чем в России», — сказал Навальный.
При этом он несколько раз выразил недовольство тем, что ему пришлось комментировать ситуацию в соседней стране.
«Вы прямо, как Путин, хотите какую-то Украину привнести в нашу беседу. Вот сейчас там Саакашвили бегает по улицам. Что вы с этой Украиной носитесь?», — ворчал Навальный, вспоминая, как президент РФ сравнил его с бывшим президентом Грузии.
Когда речь зашла о его гипотетическом президентстве, Навальный все же вспомнил об Украине.
«Если я захочу вас посадить за то, что вы Украину протащили в нашу беседу, то я не смогу это сделать, потому что будет честный суд», — «ободрил» ведущую оппозиционер.
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